«Челси» — «Астон Вилла»: Уоткинс оформил дубль на 84-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играют «Челси» (Лондон) и «Астон Вилла» (Бирмингем). Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступает Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). На данный момент счёт 2:1 в пользу бирмингемцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 84-й минуте Олли Уоткинс оформил дубль. Ранее, на 37-й минуте, Жоао Педро открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 63-й минуте Уоткинс забил ответный мяч.

«Челси» с 29 очками находится на четвёртом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства. «Астон Вилла» с 36 очками располагается на третьей строчке.

В предыдущем туре «Челси» сыграл вничью с «Ньюкасл Юнайтед» (2:2), «Астон Вилла» переиграла «Манчестер Юнайтед» (2:1).