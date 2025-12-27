Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аль-Иттихад — Аль-Шабаб, результат матча 27 декабря 2025, счет 2:0, 11-й тур Про-Лиги 2025/2026

«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Шабаб» в 11-м туре саудовской Про-Лиги
Комментарии

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» (Джидда) и «Аль-Шабаб» (Эр-Рияд). Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Аль-Иттихад
Джидда
Окончен
2 : 0
Аль-Шабаб
Эр-Рияд
1:0 Аль-Гамди – 16'     2:0 Бергвейн – 86'    

Первый гол в матче забил Ахмед Аль-Гамди. Нападающий хозяев поля отличился на 16-й минуте. Во втором тайме на 86-й минуте форвард Стивен Бергвейн увеличил преимущество «Аль-Иттихада».

После этого матча «Аль-Иттихад» занимает шестое место в турнирной таблице Про-Лиги с 17 очками. «Аль-Шабаб» располагается на 13-й строчке, у команды восемь набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (30).

Календарь Про-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Про-Лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Охдуд» в Про-Лиге, оформив дубль
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android