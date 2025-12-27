«Аль-Иттихад» обыграл «Аль-Шабаб» в 11-м туре саудовской Про-Лиги

Завершился матч 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» (Джидда) и «Аль-Шабаб» (Эр-Рияд). Игра прошла на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» (Джидда, Саудовская Аравия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев поля.

Первый гол в матче забил Ахмед Аль-Гамди. Нападающий хозяев поля отличился на 16-й минуте. Во втором тайме на 86-й минуте форвард Стивен Бергвейн увеличил преимущество «Аль-Иттихада».

После этого матча «Аль-Иттихад» занимает шестое место в турнирной таблице Про-Лиги с 17 очками. «Аль-Шабаб» располагается на 13-й строчке, у команды восемь набранных очков. Лидирует в чемпионате Саудовской Аравии клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» (30).