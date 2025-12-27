Уганда и Танзания сыграли вничью в матче Кубка Африки

Завершился матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречались сборные Уганды и Танзании. Игра проходила на стадионе «Аль-Медина» (Рабат, Марокко). Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Во втором тайме на 59-й минуте полузащитник Танзании Симон Мсува забил первый гол в матче, реализовав 11-метровый удар. Нападающий национальной команды Уганды Уче Икпизу сравнял счёт на 80-й минуте. В конце встречи на 90+1-й минуте хавбек Уганды Аллан Окелло мог вывести свою сборную вперёд, но игрок не забил пенальти.

После двух матчей в квартете С сборная Уганды набрала одно очко и занимает четвёртое место в турнирной таблице. Национальная команда Танзании располагается на третьей строчке, у неё в активе также одно очко.