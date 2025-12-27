Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Челси — Астон Вилла, результат матча 27 декабря 2025, счёт 1:2, 18-й тур АПЛ 2025/2026

Дубль Уоткинса помог «Астон Вилле» переиграть «Челси» в матче 18-го тура АПЛ
Комментарии

Завершился матч 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором играли «Челси» (Лондон) и «Астон Вилла» (Бирмингем). Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали гости. Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» (Лондон). В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Педро – 37'     1:1 Уоткинс – 63'     1:2 Уоткинс – 84'    

На 37-й минуте Жоао Педро открыл счёт в этой игре и вывел лондонцев вперёд. На 63-й минуте Олли Уоткинс забил ответный мяч, а на 84-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Челси» с 29 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 39 очками располагается на третьей строчке.

Календарь матчей английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-Лиги сезона-2025/2026
Новости. Футбол
Новости. Футбол

