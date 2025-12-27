Скоулз назвал худшего игрока «Манчестер Юнайтед», с которым доводилось играть

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал худшего игрока клуба, с которым ему доводилось играть.

«Когда нужно было заменить Петера Шмейхеля, у нас имелось несколько кандидатов. Были [Массимо] Таиби, Марк Боснич. Я считал его хорошим вратарём, когда Марк выступал в «Астон Вилле». Он пришёл к нам и оказался очень непрофессиональным. Честно говоря, это было смешно. На тренировке по ударам обычно делают 15-20 ударов. После трёх ударов он уже выматывался: «О нет, дайте кому-нибудь другому». Я не знал, что он не умеет бить по мячу. Никогда ничего подобного не видел. В первом матче сезона мы играли с «Эвертоном» на выезде, он не мог вынести мяч до середины поля. Ветра не было, день был идеальный. Но если посмотреть на его ноги, 44-й размер, честно говоря, он просто всё время пинал землю, большие ласты. Это большое разочарование», — приводит слова Скоулза Goal.com.