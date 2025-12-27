Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Скоулз назвал худшего игрока «Манчестер Юнайтед», с которым доводилось играть

Скоулз назвал худшего игрока «Манчестер Юнайтед», с которым доводилось играть
Комментарии

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз назвал худшего игрока клуба, с которым ему доводилось играть.

«Когда нужно было заменить Петера Шмейхеля, у нас имелось несколько кандидатов. Были [Массимо] Таиби, Марк Боснич. Я считал его хорошим вратарём, когда Марк выступал в «Астон Вилле». Он пришёл к нам и оказался очень непрофессиональным. Честно говоря, это было смешно. На тренировке по ударам обычно делают 15-20 ударов. После трёх ударов он уже выматывался: «О нет, дайте кому-нибудь другому». Я не знал, что он не умеет бить по мячу. Никогда ничего подобного не видел. В первом матче сезона мы играли с «Эвертоном» на выезде, он не мог вынести мяч до середины поля. Ветра не было, день был идеальный. Но если посмотреть на его ноги, 44-й размер, честно говоря, он просто всё время пинал землю, большие ласты. Это большое разочарование», — приводит слова Скоулза Goal.com.

Материалы по теме
Скоулз — об Амориме: не думаю, что тренер понимает клуб — и точка
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android