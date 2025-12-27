Скидки
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Диогу навсегда останется с нами». Ван Дейк — о Жоте после матча с «Вулверхэмптоном»

Комментарии

Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк после матча с «Вулверхэмптоном» (2:1) в 18-м туре АПЛ высказался о бывшем одноклубнике Диогу Жоте, погибшем прошлым летом в ДТП. Сыновья экс-форварда Диниш и Дуарте Жота вывели команды на поле в очном матче бывших клубов португальца.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 51'    

«Для меня было огромной честью, что мальчики были со мной, и Али [Бекером]. Думаю, я очень этого ждал. Конечно, после обсуждений с Руте [женой Диогу] и семьёй это было действительно то, чего я с нетерпением ждал. Это было очень волнительно, но я думаю, что мальчики запомнят это навсегда. Надеюсь, в будущем их ждёт ещё много всего и они смогут продолжать наслаждаться «Ливерпулем», потому что «Ливерпуль» — это место, которое очень дорого их сердцу, и Диогу навсегда останется с нами. Я очень горжусь тем, что они были с нами, и, думаю, болельщики тоже это оценили», – приводит слова ван Дейка официальный сайт мерсисайдцев.

Отметим, что на 20-й минуте встречи болельщики устроили стоячие овации в память о Диогу Жоте, который выступал под 20-м номером.

Форвард начал свою карьеру в АПЛ в «Вулверхэмптоне», куда перешёл из мадридского «Атлетико» в 2018 году за € 14 млн. В составе «волков» он провёл 131 матч, забив 44 гола и отдав 19 результативных передач. В сентябре 2020 года Жота подписал контракт с мерсисайдцами. За время, проведённое в «Ливерпуле», он сыграл 182 встречи, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач.

