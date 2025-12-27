Скидки
«Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах

«Астон Вилла» повторила клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах
«Астон Вилла» со счётом 2:1 переиграла «Челси» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги, тем самым повторив клубный рекорд по числу побед подряд во всех турнирах — на данный момент таковых у бирмингемцев 11. Подобного «вилланы» достигали в 1897 и 1914 годах.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Педро – 37'     1:1 Уоткинс – 63'     1:2 Уоткинс – 84'    

Данная серия команды Унаи Эмери началась в 4-м туре общего этапа Лиги Европы победой над «Маккаби» (2:0), после этого «вилланы» разгромили «Борнмут» (4:0) и одолели «Лидс Юнайтед» (2:1). Затем команда из Бирмингема добилась успеха во встрече с «Янг Бойз» (2:1) в рамках ЛЕ, после чего в чемпионате Англии были обыграны «Вулверхэмптон» (1:0), «Брайтон энд Хоув Альбион» (4:3) и «Арсенал» (2:1). После этого «вилланы» одолели «Базель» (2:1) в ЛЕ, а в АПЛ добились положительного результата в противостояниях с «Вест Хэм Юнайтед» (3:2) и «Манчестер Юнайтед» (2:1). Теперь же эту серию пополнила победа над «синими». В своём следующем матче «Астон Вилла» 30 декабря на выезде встретится с «Арсеналом» в рамках 19-го тура АПЛ.

На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками. В сводной таблице Лиги Европы команда с 15 очками также находится на третьей строчке.

