Тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался после победы над «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу своих подопечных в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 51'    

«Доволен ли игрой команды во втором тайме? Нет, конечно, нет. Думаю, если ты ведёшь 2:0 к перерыву, ты ожидаешь другого второго тайма, чем тот, с которым мы столкнулись. Но в футболе гол может кардинально изменить ход игры, и именно поэтому я был так расстроен, когда гол в матче с «Манчестер Сити» был отменён, потому что в той игре мы испытывали трудности – вероятно, так же, как и «Вулверхэмптон» сегодня – но гол может многое изменить. Именно это вы и увидели сегодня – не то чтобы после 2:1 у нас совсем пропало владение мячом, но игра стала гораздо более равной.

Конечно, каждый раз, когда они приходили [в штрафную], это пугало, особенно когда они выпустили ещё одного крупного игрока, и они делали много навесов. Но я не считаю, что мы допустили много голевых моментов. Думаю, первый голевой момент, который мы допустили, опять же, был голом – не в первый раз в этом сезоне. Но в остальном я увидел команду, которая боролась за победу – не показывая лучший футбол, но боролась изо всех сил. И в последние 10 минут она играла немного лучше, чем на прошлой неделе. Кстати, это было не так уж и сложно!» – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 32 набранных очка в 18 матчах. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 10 очков.

