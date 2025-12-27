Скидки
Слот — о дебютном голе Вирца в «Ливерпуле»: он первым поймёт, что одного гола недостаточно

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о дебютном голе за клуб полузащитника Флориана Вирца. Немецкий хавбек отличился в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Гравенберх – 41'     2:0 Вирц – 42'     2:1 Буэно – 51'    

«Я думаю, он, безусловно, почувствовал облегчение, я видел это по его реакции после того, как он забил гол, и то же самое я видел в его товарищах по команде. Думаю, они были очень рады его первому голу, потому что в футболе – и, возможно, это правильно – нас в основном оценивают по результатам, а отдельных игроков – по голам и результативным передачам. Иногда мы забываем, что ещё нужно делать во время игры.

Я думаю, он провёл несколько хороших игр за клуб, но я также чувствую, что он становится всё лучше и лучше с каждой игрой. Он становится всё более подготовленным и становился ближе к первому голу. Поэтому для меня не стало сюрпризом, что он забил сегодня, но, вероятно, он первым поймёт, что одного гола недостаточно. Он забьёт за нас ещё много голов, но мне также понравилась его игра на протяжении большей части сегодняшнего матча. Думаю, он был особенным во многих моментах», – приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Вирц провёл 22 матча за «Ливерпуль» во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

