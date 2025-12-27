Скидки
Главная Футбол Новости

«Наша цель — «Арсенал». Эмери — после победы «Астон Виллы» над «Челси»

«Наша цель — «Арсенал». Эмери — после победы «Астон Виллы» над «Челси»
Комментарии

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери высказался после победы своей команды в матче 18-го тура английской Премьер-лиги над «Челси» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Педро – 37'     1:1 Уоткинс – 63'     1:2 Уоткинс – 84'    

«Я очень рад и благодарен болельщикам, потому что они нам нужны, и они с нами, передают свою энергию, а мы здесь, чтобы играть для них. Игра футболистов на поле была просто фантастической, но в первом тайме у нас были проблемы. Нам не удавалось наладить игровой ритм, чтобы контролировать мяч и часто атаковать. Нам нужно было обороняться, и мы блестяще справлялись с этой задачей. Мы пропустили один гол после углового, и нам нужно было что-то изменить во втором тайме, при этом сохранив структуру игры.

Обыграть «Челси» здесь очень сложно. Мы хотели этого и рады, но при этом сохраняем баланс и стараемся в каждом матче преследовать свою цель. Наша цель — «Арсенал», — приводит слова Эмери официальный сайт клуба.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Астон Вилла» набрала 39 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Челси» располагается на пятой строчке, у команды в активе 29 очков. В следующем туре «Астон Вилла» сыграет с «Арсеналом» 30 декабря.

Комментарии
