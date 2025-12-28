Результаты матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 27 декабря

В субботу, 27 декабря, состоялись четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка Африки на 27 декабря:

Бенин — Ботсвана — 1:0;

Сенегал — ДР Конго — 1:1;

Уганда — Танзания — 1:0;

Нигерия — Тунис — 3:2.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.