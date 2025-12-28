Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Ноттингем Форест» — первоклассная команда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Ноттингем Форест» (2:1).

«Зимний матч с «Ноттингем Форест» в гостях… Знаю, что память порой может подводить, но, когда мы выиграли один из своих шести чемпионских титулов, таких игр было много. Это очень важные три очка, с учётом качества нашего соперника. Шон Дайч создал настоящую команду, очень добротную. Несколько месяцев назад «Ноттингем Форест» сражался за попадание в Лигу чемпионов, Нуну Эшпириту Санту проделал замечательную работу, эта команда смогла пробиться в международные турниры.

А ещё их состав пополнили новые футболисты: Хатчинсон, Игор Жезус, Хадсон-Одои, Андерсон, Гиббс-Уайт, видно, как они отыгрывают в обороне, они это любят, Милинкович, Савона — я знаю его по прошлому сезону в «Ювентусе», он может играть центрального защитника. Это первоклассная команда. Понимаю, в плане результата у них сейчас не лучший период, но это не отменяет их качества и агрессивного стиля игры Шона Дайча, который, как ни у одной другой команды, на высоте.

Мы в команде говорили об этом: нам нужен был невероятный психологический настрой. Очень важно уметь переносить тяжёлые моменты и защищаться, принять тот факт, что ты можешь быть лучше и способен оставаться в игре, а иначе не победить», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «горожан».