Главная Футбол Новости

Мартин Эдегор высказался о своём первом голе за «Арсенал» в нынешнем сезоне

Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о своём первом голе за команду в нынешнем сезоне, который случился в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион».

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Эдегор – 14'     2:0 Рюттер – 52'     2:1 Гомес – 64'    

«Я ждал этого момента и очень усердно работал над улучшением завершения атак. Мне нравится находиться в таких зонах, чтобы партнёры находили меня, это был хороший гол. Великолепно. Нам пришлось проявить стойкость в концовке матча, чтобы довести игру, в которой Деклан Райс впервые вышел на позицию правого защитника в форме «Арсенала», до победы», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 24 очка.

