Мартин Эдегор высказался о своём первом голе за «Арсенал» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о своём первом голе за команду в нынешнем сезоне, который случился в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. «Арсенал» одержал победу над «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Я ждал этого момента и очень усердно работал над улучшением завершения атак. Мне нравится находиться в таких зонах, чтобы партнёры находили меня, это был хороший гол. Великолепно. Нам пришлось проявить стойкость в концовке матча, чтобы довести игру, в которой Деклан Райс впервые вышел на позицию правого защитника в форме «Арсенала», до победы», — приводит слова Эдегора официальный сайт клуба.
После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 24 очка.
