Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Сити» Шерки: победить «Ноттингем Форест» было очень непросто

Нападающий «Манчестер Сити» Шерки: победить «Ноттингем Форест» было очень непросто
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился впечатлениями от победы своей команды в гостевом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1). Футболист забил в этой игре победный гол.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

«Это большая победа. Когда ты выходишь играть на этом стадионе, то понимаешь, что впереди тебя ждёт настоящая битва. Горжусь своей командой, ведь победить было очень непросто, но сезон невероятно долгий. Когда мы готовимся к матчам, то держим в голове лишь стремление к победе и к трём очкам, ведь эта лига очень конкурентная. Теперь же для нас важна следующая игра, к которой мы будем готовиться», — приводит слова Шерки официальный сайт «горожан».

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
Тренер «Манчестер Сити» Гвардиола: «Ноттингем Форест» — первоклассная команда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android