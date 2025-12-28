Нападающий «Манчестер Сити» Шерки: победить «Ноттингем Форест» было очень непросто

Нападающий «Манчестер Сити» Райан Шерки поделился впечатлениями от победы своей команды в гостевом матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1). Футболист забил в этой игре победный гол.

«Это большая победа. Когда ты выходишь играть на этом стадионе, то понимаешь, что впереди тебя ждёт настоящая битва. Горжусь своей командой, ведь победить было очень непросто, но сезон невероятно долгий. Когда мы готовимся к матчам, то держим в голове лишь стремление к победе и к трём очкам, ведь эта лига очень конкурентная. Теперь же для нас важна следующая игра, к которой мы будем готовиться», — приводит слова Шерки официальный сайт «горожан».