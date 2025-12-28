«Бавария» проявляет интерес к трансферной цели «Зенита» — UOL

Мюнхенская «Бавария» проявляет интерес к 19-летнему крайнему нападающему «Васко да Гама» Райану, сообщает UOL.

Мюнхенцы давно следят за игроком, но стали активнее контактировать с его представителями в последнее время. В бразильском клубе осведомлены об интересе «Баварии» и ждут предложения. Немецкий клуб получил одобрение от окружения Райана. Игрок хочет перейти в Европу, и «Бавария» — это клуб, в который он хотел бы попасть. «Васко да Гама» оценивает футболиста в € 50 млн, но готов обсудить потенциальный трансфер за сумму чуть ниже € 45 млн.

Ранее сообщалось, что «Зенит» также интересуется футболистом, но бразильский клуб отклонил предложение на сумму € 30 млн.

Райан играет за взрослую команду «Васко да Гама» с лета 2023 года. За этот период вингер принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.