Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска высказался после поражения от «Астон Виллы»

Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение лондонцев в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Педро – 37'     1:1 Уоткинс – 63'     1:2 Уоткинс – 84'    

«Пропущенный нами гол стал поворотным моментом. До этого гола, в течение часа игры, мы полностью контролировали ход матча.

Но это [реакция на пропущенный гол] не первый подобный случай. Даже если мы выигрываем и пропускаем гол, у нас возникают проблемы с контролем игры. Это то, что нам нужно улучшить.

Сложно анализировать, потому что нам нужно понять, почему, когда мы пропускаем гол, нам трудно хорошо контролировать игру. Это может быть связано с опытом, а может быть и с чем-то другим, но нам нужно проанализировать и понять это», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, у команды в активе 29 очков.

Комментарии
