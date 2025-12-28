Тренер «Челси» Мареска высказался после поражения от «Астон Виллы»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал поражение лондонцев в матче 18-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» (1:2).

«Пропущенный нами гол стал поворотным моментом. До этого гола, в течение часа игры, мы полностью контролировали ход матча.

Но это [реакция на пропущенный гол] не первый подобный случай. Даже если мы выигрываем и пропускаем гол, у нас возникают проблемы с контролем игры. Это то, что нам нужно улучшить.

Сложно анализировать, потому что нам нужно понять, почему, когда мы пропускаем гол, нам трудно хорошо контролировать игру. Это может быть связано с опытом, а может быть и с чем-то другим, но нам нужно проанализировать и понять это», — приводит слова Марески официальный сайт «Челси».

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Челси» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, у команды в активе 29 очков.