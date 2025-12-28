«Ювентус» переиграл «Пизу» в 17-м туре Серии А

Завершён матч 17-го тура Серии А, в котором играли «Пиза» и «Ювентус». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали туринцы. Встреча состоялась на стадионе «Арена Гарибальди — Ромео Анконетани» (Пиза). В качестве главного арбитра матча выступил Фабио Мареска (Неаполь).

На 73-й минуте игры Артуро Калабрези отметился автоголом, а на 90+2-й минуте отличился Кенан Йылдыз.

После этой игры «Пиза» с 11 очками находится на 19-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона итальянского первенства, «Ювентус» с 32 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «Пиза» 3 января в гостях сыграет с «Дженоа», «Ювентус» в тот же день примет на своём поле «Лечче».