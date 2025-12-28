Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Нигерия — Тунис. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигерия — Тунис, результат матча 27 декабря 2025, счёт 3:2, 2-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборная Нигерии едва не упустила победу в матче Кубка африканских наций с командой Туниса
Комментарии

Завершён матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Нигерии и Туниса. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала команда Нигерии. Встреча состоялась на стадионе «Фес» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступил Бубу Траоре (Мали).

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
3 : 2
Тунис
1:0 Осимхен – 44'     2:0 Ндиди – 50'     3:0 Лукман – 67'     3:1 Тальби – 74'     3:2 Абди – 87'    

Виктор Осимхен на 44-й минуте вывел Нигерию вперёд, Онинье Ндиди на 50-й минуте удвоил преимущество команды, Адемола Лукман на 67-й минуте забил третий мяч нигерийцев. Монтассар Тальби на 74-й минуте отыграл один мяч Туниса, Али Абди на 87-й минуте реализовал пенальти, сократив разрыв в счёте до минимума — 2:3.

После этой игры Нигерия с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы C, Тунис с тремя очками располагается на второй строчке.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
Материалы по теме
Сборная Бенина минимально обыграла команду Ботсваны в матче Кубка Африки
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android