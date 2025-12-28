Сборная Нигерии едва не упустила победу в матче Кубка африканских наций с командой Туниса

Завершён матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором играли сборные Нигерии и Туниса. Победу со счётом 3:2 в этой игре одержала команда Нигерии. Встреча состоялась на стадионе «Фес» в Марокко. В качестве главного арбитра матча выступил Бубу Траоре (Мали).

Виктор Осимхен на 44-й минуте вывел Нигерию вперёд, Онинье Ндиди на 50-й минуте удвоил преимущество команды, Адемола Лукман на 67-й минуте забил третий мяч нигерийцев. Монтассар Тальби на 74-й минуте отыграл один мяч Туниса, Али Абди на 87-й минуте реализовал пенальти, сократив разрыв в счёте до минимума — 2:3.

После этой игры Нигерия с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы C, Тунис с тремя очками располагается на второй строчке.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.