«Солнце, конечно, слепит сильно». Матвей Сафонов показал красивые виды с отдыха в горах

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился кадрами из отпуска в Швейцарии, где показал красивые виды с отдыха в горах.

«Всем доброго дня! Сегодня поднялись на гору, чтобы перекусить с отличным видом. Солнце, конечно, слепит сильно. Я ничего не вижу, но надеюсь, что вы увидели», — сказал Сафонов в видеообращении к фанатам в своём телеграм-канале.

На данный момент Сафонов травмирован. Россиянин доигрывал встречу финала Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго» (1:1, 2:1 пен.) со сломанной рукой, отразив, при этом, четыре пенальти в послематчевой серии. Всего в текущем сезоне Матвей провёл четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил три гола и две встречи завершил «на ноль», а также был признан лучшим игроком декабря в парижском клубе.

Как Сафонов стал героем ФИФА:

