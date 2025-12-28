Скидки
Футбол

«Динамо» Мх опубликовало забавное видео по мотивам сериала «Очень странные дела»

Махачкалинское «Динамо» опубликовало видео в стиле нашумевшего сериала от Netflix «Очень странные дела».

На зимний перерыв махачкалинское «Динамо» ушло на 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 15 очков. От зоны вылета команду отделяют три очка. Безвыигрышная серия команды составляет четыре матча – три поражения и ничья. В первом матче после зимнего перерыва «Динамо» Мх встретится с «Рубином». Матч состоится 28 февраля.

Лидером турнирной таблицы является «Краснодар», набрав 40 очков. На втором месте находится «Зенит» (39). Замыкает лидирующую тройку «Локомотив», который записал в свой актив 37 очков.

