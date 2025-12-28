«Это уже не смешно!» Казанский отреагировал на повторение «Астон Виллы» клубного рекорда

Футбольный комментатор Денис Казанский поделился реакцией на повторение «Астон Виллы» клубного рекорда по числу побед подряд во всех турнирах — на данный момент таковых у бирмингемцев 11. Подобного «вилланы» достигали в 1897 и 1914 годах.

«Вилла»… Мягко говоря — это уже не смешно!» — написал Казанский в своём телеграм-канале.

Напомним, подопечные Унаи Эмери со счётом 2:1 переиграли «Челси» в матче 18-го тура английской Премьер-лиги. Включая эту игру, бирмингемцы одержали восемь побед в АПЛ и три — в Лиге Европы в последних 11 встречах. В период с 25 сентября «Астон Вилла» сыграла 19 матчей, в которых одержала 17 побед и потерпела два поражения. На данный момент «Астон Вилла» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 39 очками.

