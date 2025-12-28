Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Снова сошлюсь на Аршавина». Журавель высказался о чемпионских претензиях «Арсенала» в АПЛ

«Снова сошлюсь на Аршавина». Журавель высказался о чемпионских претензиях «Арсенала» в АПЛ
Комментарии

Российский комментатор Тимур Журавель высказался о возможном титуле «Арсенала» в английской Премьер-лиге после матча 18-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1). Отметим, Журавель присутствовал на данной игре вместе с известным экс-нападающим «канониров» Андреем Аршавиным.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Эдегор – 14'     2:0 Рюттер – 52'     2:1 Гомес – 64'    

«А я снова сошлюсь на Аршавина. Вы знаете, он не в новейшее время не был замечен в большой симпатии к «Арсеналу». Скорее был к ним критичен и в предыдущих сезонах говорил, что игра и ментальность у них нечемпионские. Что подтверждалось таблицей. И вот сегодня (на момент написания поста был поздний вечер 27 декабря. — Прим. «Чемпионата») Сергеич сказал, что это другая команда, созревшая. Даже в не очень удачном матче мы видим структуру, системность. Команда построена. Как вы понимаете на «Олд Траффорд» (в матче 18-го тура АПЛ, где «Манчестер Юнайтед» обыграл со счётом 1:0 «Ньюкасл Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») ничего подобного мы не видели. Сколько угодно можно соревноваться в язвительности комментов, но теперь приезд на чемпионский парад можно планировать гораздо с бОльшим основанием. Этим и займёмся», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Тимура Журавеля

Фото: Телеграм-канал Тимура Журавеля

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 24 очка.

Материалы по теме
«Это уже не смешно!» Казанский отреагировал на повторение «Астон Виллы» клубного рекорда
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самые дорогие футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android