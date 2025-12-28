«Снова сошлюсь на Аршавина». Журавель высказался о чемпионских претензиях «Арсенала» в АПЛ

Российский комментатор Тимур Журавель высказался о возможном титуле «Арсенала» в английской Премьер-лиге после матча 18-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном» (2:1). Отметим, Журавель присутствовал на данной игре вместе с известным экс-нападающим «канониров» Андреем Аршавиным.

«А я снова сошлюсь на Аршавина. Вы знаете, он не в новейшее время не был замечен в большой симпатии к «Арсеналу». Скорее был к ним критичен и в предыдущих сезонах говорил, что игра и ментальность у них нечемпионские. Что подтверждалось таблицей. И вот сегодня (на момент написания поста был поздний вечер 27 декабря. — Прим. «Чемпионата») Сергеич сказал, что это другая команда, созревшая. Даже в не очень удачном матче мы видим структуру, системность. Команда построена. Как вы понимаете на «Олд Траффорд» (в матче 18-го тура АПЛ, где «Манчестер Юнайтед» обыграл со счётом 1:0 «Ньюкасл Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») ничего подобного мы не видели. Сколько угодно можно соревноваться в язвительности комментов, но теперь приезд на чемпионский парад можно планировать гораздо с бОльшим основанием. Этим и займёмся», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Тимура Журавеля

Фото: Телеграм-канал Тимура Журавеля

После 18 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 42 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Брайтон энд Хоув Альбион» располагается на 12-й строчке, у команды в активе 24 очка.

