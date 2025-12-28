Голы Осимхена и Лукмана — в видеообзоре результативной победы Нигерии в матче с Тунисом

Сборная Нигерии переиграла национальную команду Туниса в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки. Встреча состоялась на стадионе «Фес» в марокканском Фесе и завершилась со счётом 3:2.

По ходу встречи нигерийцы вели в счёте со счётом 3:0, но едва не упустили победу. Голами в составе победителей отличились Виктор Осимхен, Адемола Лукман и Вильфред Ндиди. У сборной Туниса мячи в сетку ворот отправили Монтассар Тальби и Али Абди. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры Нигерия с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы C, Тунис с тремя очками располагается на второй строчке.

