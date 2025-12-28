Скидки
Нигерия — Тунис, видеообзор матча Кубка Африки, счёт 3:2, 27 декабря 2025, видео голов: Осимхен, Ндини, Лукман, Тальби

Голы Осимхена и Лукмана — в видеообзоре результативной победы Нигерии в матче с Тунисом
Комментарии

Сборная Нигерии переиграла национальную команду Туниса в матче 2-го тура группового этапа Кубка Африки. Встреча состоялась на стадионе «Фес» в марокканском Фесе и завершилась со счётом 3:2.

Кубок африканских наций . Группа C. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Нигерия
Окончен
3 : 2
Тунис
1:0 Осимхен – 44'     2:0 Ндиди – 50'     3:0 Лукман – 67'     3:1 Тальби – 74'     3:2 Абди – 87'    

По ходу встречи нигерийцы вели в счёте со счётом 3:0, но едва не упустили победу. Голами в составе победителей отличились Виктор Осимхен, Адемола Лукман и Вильфред Ндиди. У сборной Туниса мячи в сетку ворот отправили Монтассар Тальби и Али Абди. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После этой игры Нигерия с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы C, Тунис с тремя очками располагается на второй строчке.

Победители футбольных турниров-2025:

