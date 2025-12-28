Скидки
Витинья – о «ПСЖ» времён Месси и Неймара: не чувствовал, что мы команда

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал об атмосфере в команде во времена выступления в ней аргентинца Лионеля Месси и бразильца Неймара.

«Многое произошло, но я предпочитаю об этом не говорить. Но именно поэтому было сложно. Это был год, когда я не чувствовал, что мы команда, когда каждый бежал за себя, мы немного растерялись на поле. Я был ещё слишком молод, только что приехал туда. Это было тяжело. Справиться с этой группой игроков было довольно сложно», — приводит слова Витиньи A Bola.

Месси покинул «ПСЖ» в 2023 году и перешёл в «Интер Майами». Неймар также покинул клуб в 2023 году и сейчас выступает за «Сантос».

