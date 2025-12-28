Погребняк рассказал об атмосфере игры в Boxing Day во время своей карьеры в АПЛ

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк поделился воспоминаниями от игры в Boxing Day во время своей карьеры в английской Премьер-лиги. Отметим, Погребняк выступал на туманном альбионе в период с января 2012 по августа 2015 года. За это время он играл в составе двух клубов: «Фулхэма» и «Рединга».

«BOXING DAY — как это было. Мне удалось воплотить свою мечту и застать этот зимний праздник футбола во времена моей карьеры в АПЛ. Помню, как болельщики собирались семьями и приходили на трибуны стадионов в новогодних шапках, поддерживали свою команду бокальчиком шампанского. Атмосфера — топ, но холод… Это, наверное, единственное, что создавало дискомфорт и отвлекало от игр» — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

В текущем сезоне в Boxing Day в АПЛ был сыгран лишь один матч — «Манчестер Юнайтед» 26 декабря обыграл «Ньюкасл» со счётом 1:0.

