Каррагер рассказал, как «Ливерпулю» попасть в топ-4 АПЛ, приведя в пример работу Гвардиолы

Экс-футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер рассказал, что нужно сделать мерсисайдцам, чтобы попасть в четвёрку сильнейших в английской Премьер-лиги по итогам сещона-2025/2026, приведя в пример работу испанского специалиста Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити» в минувшем сезоне.

«По состоянию на декабрь 2025 года «Ливерпуль» оказался в аналогичной ситуации, в которой находился «Манчестер Сити» в декабре 2024 года. Тогда Пеп Гвардиола ответил на проблемы клуба трансферами примерно на £ 180 млн (чуть более € 206 млн. — Прим. «Чемпионата») — были приобретены Абдукодир Хусанов, Витор Рейс, Омар Мармуш и Нико Гонсалес. «Манчестер Сити» затем улучшил показатели, сохранил место в Лиге чемпионов и через год снова претендует на все трофеи.

Можно считать, что перезагрузка состава дала команде кратковременный импульс, но остаются сомнения в эффективности зимних подписаний и в их долгосрочной оправданности. На тот момент крупные январские траты выглядели как реакция на сложившуюся ситуацию и отход от обычной стратегии комплектования, причём ни один из новичков существенно не повлиял на возвращение формы в текущем сезоне. «Ливерпуль» может перенять подход «Сити», однако ему важно, чтобы январские покупки не выглядели как паника — ради результата клубу, возможно, придётся рискнуть. Если до конца января Арне Слот не подпишет ещё одного нападающего и центрального защитника, команде будет трудно попасть в четвёрку», — приводит слова Каррагера издание The Telegraph.

«Ливерпуль» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе команды 32 набранных очка в 18 матчах.

