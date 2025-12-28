Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Габон — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погребняк дал необычный совет молодым игрокам, стремящимся играть в АПЛ

Погребняк дал необычный совет молодым игрокам, стремящимся играть в АПЛ
Комментарии

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк обратился к молодым футболистам, стремящимся играть в английской Премьер-лиге.

«Молодые футболисты, пока вы не игроки АПЛ (у вас всё впереди), одевайтесь и утепляйтесь на свои матчи. Шапки, штаны и перчатки спасут вас в морозные зимние дни», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Отметим, Погребняк выступал на Туманном Альбионе в период с января 2012 по августа 2015 года. За это время он играл в составе двух клубов: «Фулхэма» и «Рединга». Всего в активе Павла 106 матчей за «Роялс», в которых он отметился 28 голами и семью результативными передачами. Также на счету шесть голов в 12 встречах в составе «дачников».

Материалы по теме
Погребняк рассказал об атмосфере игры в Boxing Day во время своей карьеры в АПЛ
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android