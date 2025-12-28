Погребняк дал необычный совет молодым игрокам, стремящимся играть в АПЛ

Бывший футболист сборной России Павел Погребняк обратился к молодым футболистам, стремящимся играть в английской Премьер-лиге.

«Молодые футболисты, пока вы не игроки АПЛ (у вас всё впереди), одевайтесь и утепляйтесь на свои матчи. Шапки, штаны и перчатки спасут вас в морозные зимние дни», — написал Погребняк в своём телеграм-канале.

Отметим, Погребняк выступал на Туманном Альбионе в период с января 2012 по августа 2015 года. За это время он играл в составе двух клубов: «Фулхэма» и «Рединга». Всего в активе Павла 106 матчей за «Роялс», в которых он отметился 28 голами и семью результативными передачами. Также на счету шесть голов в 12 встречах в составе «дачников».

