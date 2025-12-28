Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Габон — Мозамбик. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гришин считает, что «Комо» испанца Фабрегаса не попадёт в Лигу чемпионов

Гришин считает, что «Комо» испанца Фабрегаса не попадёт в Лигу чемпионов
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о результатах «Комо» в итальянской Серии А под руководством испанца Сеска Фабрегаса в сезоне-2025/2026.

«Комо» испанца Фабрегаса — это испанская команда в Италии. Если раньше им не хватало футболистов под стиль Фабрегаса, то перед нынешним сезоном он, очевидно, попросил руководство купить таких игроков. Поэтому мы видим результаты. Я не думаю, что «Комо» попадёт в Лигу чемпионов, о чём сейчас многие говорят, но в еврокубковой зоне чемпионата они должны финишировать, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

По итогам 16-го тура «Комо» занимает шестое место в турнирной таблице. В активе команды Сеска Фабрегаса 27 очков. Отставание «лазурных» от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка.

Материалы по теме
«Уродливый футбол, похожий на игру «5 на 5». Гасперини раскритиковал «Комо» Фабрегаса

Победители футбольных турниров-2025:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android