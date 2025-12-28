Гришин считает, что «Комо» испанца Фабрегаса не попадёт в Лигу чемпионов

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о результатах «Комо» в итальянской Серии А под руководством испанца Сеска Фабрегаса в сезоне-2025/2026.

«Комо» испанца Фабрегаса — это испанская команда в Италии. Если раньше им не хватало футболистов под стиль Фабрегаса, то перед нынешним сезоном он, очевидно, попросил руководство купить таких игроков. Поэтому мы видим результаты. Я не думаю, что «Комо» попадёт в Лигу чемпионов, о чём сейчас многие говорят, но в еврокубковой зоне чемпионата они должны финишировать, — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

По итогам 16-го тура «Комо» занимает шестое место в турнирной таблице. В активе команды Сеска Фабрегаса 27 очков. Отставание «лазурных» от зоны Лиги чемпионов составляет четыре очка.

