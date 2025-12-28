Скидки
Назван английский топ-клуб, вступивший в переговоры по трансферу Горецки из «Баварии»

«Тоттенхэм Хотспур» в январе намерен попытаться подписать центрального полузащитника «Баварии» Леона Горецку. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, агент 30‑летнего немца уже вступил в переговоры с лондонским клубом. Отмечается, что в «Баварии» ещё не приняли решение продлении контракта с немцем, хотя соглашение Горецки с мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня. Подчёркивается, что возможный трансфер Горецки — идея главного тренера «Тоттенхэма» Томаса Франка, который рассматривает покупку как срочное усиление.

Утверждается, что также на игрока претендуют несколько европейских топ‑клубов, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико».

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В его послужном списке шесть титулов чемпиона Германии, два национальных кубка, победа в Лиге чемпионов‑2019/2020 и золотая медаль на клубном чемпионате мира‑2020. В сборной Германии он выигрывал Кубок конфедераций 2017 года. В текущем сезоне Бундеслиги Горецка провёл 14 матчей и не отметился результативными действиями.

