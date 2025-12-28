Скидки
Главная Футбол Новости

Только Дрогба и Это’о забили больше, чем Садио Мане в Кубке Африки в XXI веке

Только Дрогба и Это’о забили больше, чем Садио Мане в Кубке Африки в XXI веке
Комментарии

Вингер саудовского клуба «Аль-Наср» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль» и «Баварию», забил свой 10-й гол за сборную Сенегала в матчах Кубка африканский наций. Это произошло во встрече 2-го тура группового этапа турнира с национальной командой ДР Конго (1:1).

Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 1
ДР Конго
0:1 Бакамбу – 61'     1:1 Мане – 69'    

Как сообщает статистический телеграм-канал Opta Sports, d XXI веке больше на турнире забили только Самуэль Это’о в составе сборной Камеруна (14) и Дидье Дрогба, выступавший за национальную команду Кот-д'Ивуара (11).

Мане 33 года. Он дебютировал за сборную Сенегала в 2012 году. За это время он провёл 119 матчей, в которых забил 51 гол.

