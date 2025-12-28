Только Дрогба и Это’о забили больше, чем Садио Мане в Кубке Африки в XXI веке
Поделиться
Вингер саудовского клуба «Аль-Наср» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль» и «Баварию», забил свой 10-й гол за сборную Сенегала в матчах Кубка африканский наций. Это произошло во встрече 2-го тура группового этапа турнира с национальной командой ДР Конго (1:1).
Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
27 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
1 : 1
ДР Конго
0:1 Бакамбу – 61' 1:1 Мане – 69'
Как сообщает статистический телеграм-канал Opta Sports, d XXI веке больше на турнире забили только Самуэль Это’о в составе сборной Камеруна (14) и Дидье Дрогба, выступавший за национальную команду Кот-д'Ивуара (11).
Мане 33 года. Он дебютировал за сборную Сенегала в 2012 году. За это время он провёл 119 матчей, в которых забил 51 гол.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 декабря 2025
-
04:47
-
04:37
-
04:01
-
03:50
-
03:42
-
03:21
-
03:16
-
03:03
-
02:43
-
02:39
-
02:31
-
02:07
-
01:47
-
01:38
-
00:59
-
00:57
-
00:56
-
00:43
-
00:42
-
00:35
-
00:32
-
00:19
-
00:05
- 27 декабря 2025
-
23:52
-
23:52
-
23:24
-
22:59
-
22:53
-
22:45
-
22:42
-
22:30
-
22:28
-
22:28
-
22:25
-
22:14