Только Дрогба и Это’о забили больше, чем Садио Мане в Кубке Африки в XXI веке

Вингер саудовского клуба «Аль-Наср» Садио Мане, ранее выступавший за «Ливерпуль» и «Баварию», забил свой 10-й гол за сборную Сенегала в матчах Кубка африканский наций. Это произошло во встрече 2-го тура группового этапа турнира с национальной командой ДР Конго (1:1).

Как сообщает статистический телеграм-канал Opta Sports, d XXI веке больше на турнире забили только Самуэль Это’о в составе сборной Камеруна (14) и Дидье Дрогба, выступавший за национальную команду Кот-д'Ивуара (11).

Мане 33 года. Он дебютировал за сборную Сенегала в 2012 году. За это время он провёл 119 матчей, в которых забил 51 гол.

Материалы по теме Сборные Сенегала и ДР Конго не выявили победителя в матче Кубка Африки

Топ-5 легенд футбола: