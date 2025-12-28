Скидки
15:30 Мск
Гвардиола рассказал, как быстро сбросил набранные за рождественские праздники килограммы

Гвардиола рассказал, как быстро сбросил набранные за рождественские праздники килограммы
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как ему удалось сбросить набранные за рождественские праздники килограммы после матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Ноттингем Форест» (2:1).

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Рейндерс – 48'     1:1 Хатчинсон – 54'     1:2 Шерки – 83'    

«Все килограммы, набранные за рождественские праздники, я сбросил в матче с «Ноттингем Форест». Я снова в форме… Мы сыграли 18 матчей и завершили первый круг. Во втором нас ждёт много подобных встреч. АПЛ становится всё сложнее, важно держаться в верхней части таблицы. Победа или поражение не означали бы, что всё кончено — впереди ещё много матчей», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

Ранее Гвардиола заявил, что набрал четыре или пять килограммов из-за того, сколько съел и выпил во время рождественских праздников. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в АПЛ, у команды в активе 40 очков.

