Гвардиола рассказал, как быстро сбросил набранные за рождественские праздники килограммы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как ему удалось сбросить набранные за рождественские праздники килограммы после матча 18-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда одержала победу над «Ноттингем Форест» (2:1).

«Все килограммы, набранные за рождественские праздники, я сбросил в матче с «Ноттингем Форест». Я снова в форме… Мы сыграли 18 матчей и завершили первый круг. Во втором нас ждёт много подобных встреч. АПЛ становится всё сложнее, важно держаться в верхней части таблицы. Победа или поражение не означали бы, что всё кончено — впереди ещё много матчей», — приводит слова Гвардиолы издание BBC.

Ранее Гвардиола заявил, что набрал четыре или пять килограммов из-за того, сколько съел и выпил во время рождественских праздников. «Манчестер Сити» располагается на второй строчке в АПЛ, у команды в активе 40 очков.

