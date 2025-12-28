Гол Садио Мане – в видеообзоре матча Сенегал – ДР Конго на Кубке Африки

Национальная команда Сенегала сыграла вничью со сборной ДР Конго в матче Кубка африканский наций. Встреча прошла в Марокко на стадионе «Стад Ибн-Батута» и закончилась со счётом 1:1.

В составе Сенегала гол забил Садио Мане. За ДР Конго отличился Седрик Бакамбу.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Ранее сборная Сенегала разгромила национальную команду Ботсваны со счётом 3:0. ДР Конго, в свою очередь, ранее обыграл Бенин со счётом 1:0.

Следующим соперником Сенегала станет Бенин. Национальная команда ДР Конго в следующем матче встретится с Ботсваной. Оба матча пройдут 30 декабря.