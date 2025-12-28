Скидки
Один из самых дорогих игроков сборной Украины в январе может перейти в «Галатасарай»

Один из самых дорогих игроков сборной Украины в январе может перейти в «Галатасарай»
Турецкий «Галатасарай» рассматривает возможность подписания защитника «Эвертона» Виталия Миколенко, информирует Fotospor.

По данным источника, стамбульский клуб нацелен оформить трансфер уже в январское окно, поскольку соглашение игрока с английской командой рассчитано до конца текущего сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что украинский футболист может покинуть «Эвертон» летом на правах свободного агента. Также обсуждался вариант обмена Миколенко на защитника «Фулхэма» Энтони Робинсона.

В нынешнем сезоне 26-летний игрок принял участие в 16 матчах во всех турнирах, не отметившись голами или результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 25 млн.

Самые крупные трансферы в истории «Шахтёра»

