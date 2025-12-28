Полузащитник «ПСЖ» Витинья заявил, что хотел бы поработать под руководством Гвардиолы

Полузащитник «ПСЖ» Витинья рассказал, что ему было бы интересно поработать под руководством главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.
Отвечая на вопрос о наставнике, с которым он хотел бы сотрудничать, португальский футболист отметил:
«Если быть логичным, я бы назвал Гвардиолу. Его стиль футбола очень близок к стилю Луиса Энрике — это одна философия, которая близка и мне. Поэтому мне было бы действительно интересно узнать, каково это — работать под его руководством.
Но сейчас мне очень комфортно там, где я нахожусь. Мне нравится быть в этом клубе и нравится тренер, с которым я работаю. Это важно подчеркнуть», — приводит слова Витиньи A Bola.
Напомним, в текущем сезоне на счету Витиньи пять голов и семь результативных передач в 21 матче за парижан.