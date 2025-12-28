«Он — тактический гений». Олли Уоткинс — о тренере «Астон Виллы» Эмери

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался о победе над «Челси» (2:1) в матче 18-го тура АПЛ и оценил работу главного тренера клуба Унаи Эмери.

«Он изменил тактику, потому что «Челси» играл персональную опеку, но у них был дополнительный центральный защитник, когда мы делали длинные передачи. Когда я вышел на поле во втором тайме, он выпустил Джейдона Санчо и Моргана Роджерса на фланг, а Юри Тилеманса поставил на позицию «десятки» — так что у нас появился дополнительный игрок. Он — тактический гений. Потрясающая победа. Лично для меня выйти на поле и забить два гола — это прекрасное чувство, но продолжить эту серию и приехать сюда, в такое сложное место, и обыграть «Челси» — это просто невероятно», — приводит слова Уоткинса Sky Sports.

После этой игры «Челси» с 29 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 39 очками располагается на третьей строчке.