Главная Футбол Новости

UOL: «Коринтианс» рассчитывает на свои хорошие отношения с «Зенитом» при сделке по Жерсону

Комментарии

«Коринтианс» следит за полузащитником «Зенита» Жерсоном. Однако маловероятно, что бразильский клуб сможет осуществить полноценный трансфер 28-летнего футболиста. Команда из Сан-Паулу рассматривает вариант с арендой игрока. Об этом сообщает UOL.

По информации источника, «Коринтианс» рассчитывает на свои хорошие взаимоотношения с санкт-петербургским клубом при обсуждении возможного перехода Жерсона.

Ранее сине-бело-голубые приобретали у «Коринтианса» нападающих Педро и Густаво Мантуана, а также сотрудничали по вопросам перехода других футболистов.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

