«Челси» потерял больше всех очков в матчах, где вёл в счёте, в АПЛ сезона-2025/2026

Лондонский «Челси» в текущем сезоне-2025/2026 английской Премьер-лиги стал рекордсменом по потерям очков в матчах, где вёл в счёте. Клуб упустил 13 очков в таких ситуациях, что является наибольшим показателем среди всех команд лиги. Об этом сообщает аналитический портал Squawka.

27 декабря «Челси» проиграл «Астон Вилле» со счётом 1:2, ведя в счёте 1:0. Дубль на счету нападающего бирмингемцев Олли Уоткинса. Эта победа стала 11-й подряд для команды из Бирмингема.

После 18 туров АПЛ «Челси» занимает пятое место с 29 очками. «Астон Вилла» располагается на третьем месте с 39 очками. Лидирует в английской Премьер-лиге лондонский «Арсенал», у команды 42 очка после 18 игр.