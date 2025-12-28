Скидки
Главная Футбол Новости

«Мы хотели победить, но не смогли». Капитан «Челси» Рис Джеймс — о матче с «Астон Виллой»

Комментарии

Капитан «Челси» Рис Джеймс высказался о поражении от «Астон Виллы» (1:2) в матче 18-го тура АПЛ.

Англия — Премьер-лига . 18-й тур
27 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Педро – 37'     1:1 Уоткинс – 63'     1:2 Уоткинс – 84'    

«Всегда неприятно проигрывать дома. Мы контролировали игру примерно 60–65 минут. В первые 60 минут соперник не создал ни одного момента, но затем забил — и матч изменился. Мы хорошо начали, играли остро и именно так, как планировали. Однако во втором тайме один-два эпизода перевернули ход встречи. Они почувствовали уверенность, поймали ритм, и дальше стало тяжело.

Соперник сделал замены, немного изменил схему, но это то, с чем мы обязаны справляться. Мы много раз играли против них, понимаем их стиль, однако в первую очередь должны смотреть на себя. Мы хотели победить, но не смогли, и все в команде очень разочарованы», — приводит слова Джеймса Sky Sports.

После этой игры «Челси» с 29 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 39 очками располагается на третьей строчке.

Комментарии
