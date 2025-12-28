Скидки
Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в 1300-м матче за карьеру

Криштиану Роналду забил 955-й и 956-й голы в 1300-м матче за карьеру
Комментарии

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду провёл 1300-й матч в профессиональной карьере и забил свои 955-й и 956-й голы. Португалец оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором его «Аль-Наср» разгромил «Аль-Охдуд» (3:0). Команды играли на стадионе «Аль-Авваль Парк» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Роналду – 32'     2:0 Роналду – 45+3'     3:0 Феликс – 90+4'    

Криштиану Роналду отыграл полный матч и отметился забитыми мячами на 32-й и 45+3-й минутах. Ещё один гол на свой счёт записал соотечественник Роналду Жоау Феликс на 90+4-й минуте.

«Аль-Наср» набрал 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» со второй строчки отстаёт на четыре очка.

