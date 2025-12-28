Скидки
Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 28 декабря

Расписание матчей Кубка африканских наций — 2025 по футболу на 28 декабря
Сегодня, 28 декабря, состоятся четыре матча Кубка африканских наций 2025 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Кубка Африки на 28 декабря (время московское):

15:30. Габон — Мозамбик;
18:00. Экваториальная Гвинея — Судан;
20:30. Алжир — Буркина-Фасо;
23:00. Кот-д`Ивуар — Камерун.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка африканских наций
Турнирная таблица Кубка африканских наций
