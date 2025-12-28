Игрок «Зенита» Нино интересен «Галатасараю» и «Олимпиакосу» — Оливейра

«Галатасарай» и «Олимпиакос» следят за 28-летним центральным защитником «Зенита» Нино. Об этом сообщает журналист Пабло Оливейра на своей странице в социальной сети X.

Ранее СМИ сообщали, что футболист хочет вернуться в Бразилию, где интерес к нему проявляют «Крузейро», «Флуминенсе» и «Палмейрас».

Нино перешёл в санкт-петербургский клуб из «Флуминенсе» зимой 2024 года. За этот период защитник принял участие в 68 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

