Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду и объяснил, в чём он лучший в истории футбола

Британский журналист Пирс Морган высказался о результативности форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором его команда разгромила «Аль-Охдуд» (3:0). Нападающий забил свои 955-й и 956-й голы за карьеру.

«Он никогда не перестаёт забивать. В любой точке мира, за любую команду. Можно спорить о том, кто лучший футболист, но никто не спорит о величайшем и самом неутомимом бомбардире в истории игры. Это Криштиану Роналду», – написал Морган в соцсети X.

«Аль-Наср» набрал 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» со второй строчки отстаёт на четыре очка.