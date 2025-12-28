Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду и объяснил, в чём он лучший в истории футбола

Пирс Морган высказался о Криштиану Роналду и объяснил, в чём он лучший в истории футбола
Комментарии

Британский журналист Пирс Морган высказался о результативности форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Португалец оформил дубль в матче 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором его команда разгромила «Аль-Охдуд» (3:0). Нападающий забил свои 955-й и 956-й голы за карьеру.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 11-й тур
27 декабря 2025, суббота. 17:50 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Охдуд
Наджран
1:0 Роналду – 32'     2:0 Роналду – 45+3'     3:0 Феликс – 90+4'    

«Он никогда не перестаёт забивать. В любой точке мира, за любую команду. Можно спорить о том, кто лучший футболист, но никто не спорит о величайшем и самом неутомимом бомбардире в истории игры. Это Криштиану Роналду», – написал Морган в соцсети X.

«Аль-Наср» набрал 30 очков из 30 возможных в 10 стартовых турах чемпионата и занимает первое место в турнирной таблице. «Аль-Хиляль» со второй строчки отстаёт на четыре очка.

Материалы по теме
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Истории
Мбаппе повторил мощный рекорд Роналду в «Реале»
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android