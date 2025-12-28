Отец Жерсона прокомментировал слухи об интересе «Крузейро» к игроку «Зенита»

Маркао, отец и агент полузащитника «Зенита» Жерсона, отреагировал на информацию об интересе к «Крузейро» к 28-летнему футболисту.

«Мечта Жерсона — сыграть на чемпионате мира. Это его самое заветное желание.

Проект [«Крузейро»], смелый он или нет… Каждый идёт настолько далеко, насколько осмеливается. Я надеюсь, что проект «Крузейро» прекрасен и полон амбиций, но Жерсон связан контрактом с «Зенитом». Если кто-то хочет его купить, «Зенит» должен захотеть его продать», — приводит слова Маркао Itatiaia Esporte.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» запросил у «Крузейро» € 40 млн за переход Жерсона.

Жерсон стал игроком «Зенита» минувшим летом. За этот период полузащитник принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

