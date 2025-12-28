Скидки
Главная Футбол Новости

Роналду провёл 75 927 минут в топ-5 лиг Европы — рекорд в XXI веке, Месси третий — Score

Комментарии

Форвард клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду является лидером мирового футбола по числу проведённых на поле минут в матчах пяти сильнейших европейских чемпионатов в XXI веке. Как сообщает Score 90, португалец занимает первое место в рейтинге с показателем 75 927 минут.

Аргентинец Лионель Месси, выступавший в Европе за «Барселону» и «ПСЖ», располагается на третьей строчке с результатом 70 022 минуты. Второе место — у экс-партнёра Криштиану Роналду по мадридскому «Реалу» Серхио Рамоса (70 461 минута).

Топ-5 футболистов с наибольшим числом минут в матчах топ-5 лиг Европы в XXI веке:

1. Криштиану Роналду — 75 927 минут.
2. Серзио Рамос — 70 461 минута.
3. Лионель Месси — 70 022 минуты.
4. Рауль Альбиоль — 63 541 минута.
5. Дани Алвес — 63 066 минут.

Комментарии
