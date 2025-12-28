Алжир — Буркина-Фасо: онлайн-трансляция матча Кубка африканских наций начнётся в 20:30

Сегодня, 28 декабря, состоится матч 2-го тура группы Е Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные Алжира и Буркина-Фасо. Команды будут играть на стадионе «Мула Эль-Хассан» в Рабате (Марокко). Начало встречи — в 20:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В группе Е, кроме Алжира и Буркина-Фасо, выступают сборные Судана и Экваториальной Гвинеи.

Кубок африканских наций 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка африканских наций является сборная Кот-д'Ивуара, которая в финале турнира 2023 года обыграла Нигерию со счётом 2:1.