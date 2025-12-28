Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Алжир — Буркина-Фасо. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тони Кроос назвал лучшего тренера всех времён

Тони Кроос назвал лучшего тренера всех времён
Комментарии

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и «Баварии» Тони Кроос назвал итальянского специалиста Карло Анчелотти лучшим тренером всех времён и объяснил, почему так считает.

«Лучший тренер всех времён? Карло Анчелотти. Он лучше всех знал, как управлять большими командами, и не только в футбольном плане», — приводит слова Кросса Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X со ссылкой на YouTube-канал Romario TV.

Немецкий полузащитник выступал в составе «Реала» под руководством Анчелотти с 2014 по 2015 год и с 2021 по 2024 год. В «Королевском клубе» итальянский специалист трижды выигрывал Лигу чемпионов.

Материалы по теме
Тони Кроос: «Манчестер Сити» не заслуживал победы в матче с «Реалом»
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android