Олли Уоткинс стал первым, кто трижды забил победный гол на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ

Нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс, сделавший дубль в матче 18-го тура АПЛ с «Челси», стал первым игроком в истории английской Премьер-лиги, забившим победный гол трижды на «Стэмфорд Бридж» в матчах с лондонским клубом. Уоткинс ранее оформлял подобные достижения в апреле и сентябре 2023 года, а также в декабре 2025 года. Об этом сообщает статистический портал OptaJoe.

27 декабря «Астон Вилла» одержала волевую победу над «Челси» со счётом 2:1, проигрывая после первого тайма 0:1. Во втором тайме нападающий бирмингемцев оформил дубль. Эта победа стала 11-й подряд для «Астон Виллы».

После 18 туров АПЛ «Челси» занимает пятое место с 29 очками, в то время как «Астон Вилла» располагается на третьем месте с 39 очками. Лидирует в турнире лондонский «Арсенал», у команды 42 очка после 18 игр.