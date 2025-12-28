Эшли Коул составил символическую сборную всех времён в АПЛ — без Лэмпарда, но с Роналду

Бывший защитник лондонского «Челси» Эшли Коул в интервью B/R Football в соцсети X составил свой вариант символической сборной английской Премьер-Лиги. Экс-футболист не включил в команду бывшего партнёра по клубу Фрэнка Лэмпарда, но назвал защитника Джона Терри и нападающего Криштиану Роналду.

Символическая сборная АПЛ по версии Эшли Коула: Петер Шмейхель, Кайл Уокер, Рио Фердинанд, Джон Терри, Патрис Эвра, Рой Кин, Патрик Виейра, Эден Азар, Мохамед Салах, Тьерри Анри, Криштиану Роналду.

Эшли Коул выступал в Англии за «Арсенал», «Кристал Пэлас», «Челси» и «Дерби», а карьеру завершил в американском «Лос-Анджелес Гэлакси». Всего на его счету 384 матча в АПЛ.