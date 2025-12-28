Алаев назвал сроки проведения Зимнего Кубка РПЛ и количество участников

Президент Мир Российской Премьер-Лиги Александр Алаев подтвердил проведение Зимнего Кубка РПЛ. В финале последнего розыгрыша соревнования «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 3:0.

— Могу подтвердить — турнир состоится. Сроки проведения — с 3 по 10 февраля. Всех болельщиков приглашаю. Всех тех, кто сделал так, что турнир состоится, несмотря на сложные финансово-экономические обстоятельства, хочу поблагодарить — партнёров турнира, команды. Мы продолжаем хорошую традицию проведения турнира.

— Сколько участников?

— Четыре клуба. Всё официально объявим во вторник, — приводит слова Алаева «РБ Спорт».

