Клубы АПЛ могут помешать «Барселоне» подписать защитника «Сити» ценой € 30-35 млн — CO

«Барселона» хочет арендовать центрального защитника «Манчестер Сити» Натана Аке в связи с тяжёлой травмой Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помешать сине-гранатовым осуществить эту сделку могут «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Вест Хэм», способные предложить «Манчестер Сити» вариант с полноценным переходом нидерландского футболиста. «Горожане» готовы отпустить 30-летнего защитника за сумму в € 30-35 млн. Подчёркивается, что «Барселоне» будет трудно купить Аке ввиду наличия у них финансовых ограничений.

Аке играет за «горожан» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

