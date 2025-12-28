Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Камерун. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клубы АПЛ могут помешать «Барселоне» подписать защитника «Сити» ценой € 30-35 млн — CO

Клубы АПЛ могут помешать «Барселоне» подписать защитника «Сити» ценой € 30-35 млн — CO
Комментарии

«Барселона» хочет арендовать центрального защитника «Манчестер Сити» Натана Аке в связи с тяжёлой травмой Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, помешать сине-гранатовым осуществить эту сделку могут «Борнмут», «Кристал Пэлас», «Фулхэм» и «Вест Хэм», способные предложить «Манчестер Сити» вариант с полноценным переходом нидерландского футболиста. «Горожане» готовы отпустить 30-летнего защитника за сумму в € 30-35 млн. Подчёркивается, что «Барселоне» будет трудно купить Аке ввиду наличия у них финансовых ограничений.

Аке играет за «горожан» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

Материалы по теме
Sport.es: Аке более интересен «Барселоне», чем Дисаси. Каталонцы хотят арендовать игрока
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android